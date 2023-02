Mi piacciono le ragazze ma fingo che non sia così

Leggi su dilei

(Di martedì 21 febbraio 2023) Nasciamo con un sesso biologico definito (“È un maschietto!”, “È una femminuccia!”) ma poi l’identità di genere indica la nostra percezione di appartenenza a uno dei due sessi. Inoltre l’orientamento sessuale che viviamo indica l’attrazione sessuale e affettiva prevalente nei confronti degli altri. Queste sono necessarie precisazioni, ma che ne dite ora di far parlare il cuore? Imprigionate nella “normalità” Come ci si sente, da giovanissime, quando non ci si riconosce nella definizione di se stesse? Quando a casa ci immaginano fidanzate con un ragazzo e a noi piace la biondina della 3° C? Quando si èimprigionate in un ruolo da soffrire maledettamente pur di non andare contro quest’idea? Ci si sente sole e sbagliate. Accusate. Giudicate. Colpevoli. E incapaci di trovare una via d’uscita che non sia quella di fingere di essere “normali”. Ahi, quanto fa male ...