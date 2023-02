“Mi hanno quasi ammazzato”. Tiberio Timperi, la confessione choc che nessuno si aspettava. Fan sbalorditi (Di martedì 21 febbraio 2023) Un racconto molto intimo quello di Tiberio Timperi ha rilasciato al Corriere della Sera. Una confidenza su ogni fronte, dalla famiglia, alle amicizie, dalla situazione sentimentale al rapporto con la tv. Il conduttore è partito subito col piede sull’accelleratore dicendo: “Sono molto deluso dal genere umano, sì. Sin da piccolo mi chiamavano Tiberio il vecchio, ma io non sono mai riuscito a fregarmene delle cose sbagliate che vedo, non ce la faccio a buttare tutto alle spalle e far finta di niente”. Poi ha detto: “Credo di avere un potenziale che non è stato esplorato nella sua totalità. Ma, appunto, capita. Diciamo che ultimamente c’è sempre meno voglia di rischiare ma piuttosto si va sull’usato sicuro. Io so tutto quello che ho fatto. Il merito mi ha portato fino a un certo punto ma poi lì mi sono fermato”. Poi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Un racconto molto intimo quello diha rilasciato al Corriere della Sera. Una confidenza su ogni fronte, dalla famiglia, alle amicizie, dalla situazione sentimentale al rapporto con la tv. Il conduttore è partito subito col piede sull’accelleratore dicendo: “Sono molto deluso dal genere umano, sì. Sin da piccolo mi chiamavanoil vecchio, ma io non sono mai riuscito a fregarmene delle cose sbagliate che vedo, non ce la faccio a buttare tutto alle spalle e far finta di niente”. Poi ha detto: “Credo di avere un potenziale che non è stato esplorato nella sua totalità. Ma, appunto, capita. Diciamo che ultimamente c’è sempre meno voglia di rischiare ma piuttosto si va sull’usato sicuro. Io so tutto quello che ho fatto. Il merito mi ha portato fino a un certo punto ma poi lì mi sono fermato”. Poi ...

