“Mi dispiace, ma devi uscire da lì”. GF Vip 7, Alfonso Signorini senza parole: l’annuncio a fine puntata (Di martedì 21 febbraio 2023) Chi è stato eliminato al GF Vip 7 nella puntata del 20 febbraio 2023? Prima di arrivarci è giusto fare un sunto della puntata, che è stata una delle più pregne della stagione. Tante le cose successe tra lo studio di Alfonso Signorini e la casa di Cinecittà. Ad iniziare la bagarre è stato un confronto a dir poco pazzesco tra Matteo Diamante e Luca Onestini: si è parlato a fondo dell’oramai celebre “bicchiere gate”. Poi si è andati oltre e si è parlato a fondo della brutta scena tra Oriana e Martina. Alfonso ha quindi detto un paio di parole alla venezuelana per il consumo eccessivo di alcol, poi Signorini si è focalizzato sulle parole pesantissime che si sono dette: “Molto spesso sono io stesso a cambiare canale”, ha confessato il padrone di casa. Si ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Chi è stato eliminato al GF Vip 7 nelladel 20 febbraio 2023? Prima di arrivarci è giusto fare un sunto della, che è stata una delle più pregne della stagione. Tante le cose successe tra lo studio die la casa di Cinecittà. Ad iniziare la bagarre è stato un confronto a dir poco pazzesco tra Matteo Diamante e Luca Onestini: si è parlato a fondo dell’oramai celebre “bicchiere gate”. Poi si è andati oltre e si è parlato a fondo della brutta scena tra Oriana e Martina.ha quindi detto un paio dialla venezuelana per il consumo eccessivo di alcol, poisi è focalizzato sullepesantissime che si sono dette: “Molto spesso sono io stesso a cambiare canale”, ha confessato il padrone di casa. Si ...

