Meteo, anticiclone comincia a cedere e tempo peggiora. Previsioni di mercoledì 22 febbraio (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo aver dominato sull’Italia per diversi giorni, l’anticiclone comincia a cedere e tra mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio l’alta pressione lascerà il posto a una debole perturbazione atlantica. Sono queste le Previsioni Meteo degli esperti per le prossime ore. In particolare, mercoledì è attesa una giornata nebbiosa al Centro-Nord e localmente al Sud, mentre i cieli dovrebbero essere coperti su molte regioni. Più sole sui confini alpini, in Calabria, su Sicilia e Sardegna. In serata è atteso un peggioramento con piogge al Nord, soprattutto a ovest. Da giovedì, poi, il peggioramento sarà ancora più marcato e diffuso e durerà almeno 4 o 5 giorni (LE Previsioni Meteo). Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo aver dominato sull’Italia per diversi giorni, l’e tra22 e giovedì 23l’alta pressione lascerà il posto a una debole perturbazione atlantica. Sono queste ledegli esperti per le prossime ore. In particolare,è attesa una giornata nebbiosa al Centro-Nord e localmente al Sud, mentre i cieli dovrebbero essere coperti su molte regioni. Più sole sui confini alpini, in Calabria, su Sicilia e Sardegna. In serata è atteso unmento con piogge al Nord, soprattutto a ovest. Da giovedì, poi, ilmento sarà ancora più marcato e diffuso e durerà almeno 4 o 5 giorni (LE).

