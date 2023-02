Messina Denaro, terza chemioterapia in carcere a L'Aquila per il boss (Di martedì 21 febbraio 2023) commenta Matteo Messina Denaro si è sottoposto al terzo ciclo di chemioterapia da quando è stato portato nel carcere di massima sicurezza de L'Aquila dopo il suo arresto avvenuto a Palermo il 18 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 febbraio 2023) commenta Matteosi è sottoposto al terzo ciclo dida quando è stato portato neldi massima sicurezza de L'dopo il suo arresto avvenuto a Palermo il 18 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : La guida ai ristoranti di Messina Denaro. Le abitudini sessuali di Messina Denaro. I film da guardare secondo Messi… - Corriere : Il boss Messina Denaro e la guerra in Ucraina. «Non è colpa di Putin, l’occidente smetta di fornire armi» - ilfoglio_it : Messina Denaro parlava tranquillamente scandalizzato dai morti 'causati da Zelensky' e diceva alla sua amica 'Tu se… - ChicQ71 : RT @archimedix73: Comincio a pensare che se avessimo lasciato l’Italia in mano alla Messina Denaro avrebbe fatto meno danni di certi politi… - MarcoGerva1968 : @GiovaQuez Messina Denaro e Cottarelli, le due new entry del “ok, ma Putin è stato provocato” come mai non sono stati invitati? -