Messa in rito antico, Papa Bergoglio: si celebra solo con l’autorizzazione del Vaticano (Di martedì 21 febbraio 2023) Città del Vaticano – Sulla Messa in latino Papa Francesco non torna indietro. Anzi, con un rescriptum ex audientia, ribadisce in modo inequivocabile due punti precisi del motu proprio “Traditionis custodes”, il documento pubblicato nel luglio del 2021 con il quale annunciava la stretta sulla Messa in rito preconciliare (leggi qui) che avrebbe “spezzato il cuore a Benedetto XVI” (leggi qui). Due i punti sul quale si focalizza il rescritto poiché soggetti a interpretazioni diverse e a discussioni recenti anche sui media e sui social: l’uso delle chiese parrocchiali e l’eventuale istituzione di parrocchie personali per i gruppi che celebrano secondo il Messale del 1962 (promulgato da Giovanni XXIII prima del Vaticano II) e l’uso di questo ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 febbraio 2023) Città del– Sullain latinoFrancesco non torna indietro. Anzi, con un rescriptum ex audientia, ribadisce in modo inequivocabile due punti precisi del motu proprio “Traditionis custodes”, il documento pubblicato nel luglio del 2021 con il quale annunciava la stretta sullainpreconciliare (leggi qui) che avrebbe “spezzato il cuore a Benedetto XVI” (leggi qui). Due i punti sul quale si focalizza il rescritto poiché soggetti a interpretazioni diverse e a discussioni recenti anche sui media e sui social: l’uso delle chiese parrocchiali e l’eventuale istituzione di parrocchie personali per i gruppi cheno secondo ille del 1962 (promulgato da Giovanni XXIII prima delII) e l’uso di questo ...

