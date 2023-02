Mercoledì, è boom di costumi di Carnevale: ecco perché piace tanto alle ragazzine (Di martedì 21 febbraio 2023) Chi ha provato in questi giorni a portare i propri bambini e ragazzi nelle piazze o a feste in maschera, non avrà potuto fare a meno di notarlo: c'è stato infatti un vero e proprio boom di costumi da Carnevale di Mercoledì Addams. Vediamo perché questo personaggio piace tanto. E anche questo Carnevale è giunto alla sua conclusione. Oggi, martedì 21 febbraio, è il cosiddetto "martedì grasso", il martedì che segna l'ultimo giorno di Carnevale, prima del Mercoledì delle Ceneri. Ma, se alle bambine di tutto il mondo parlate di Mercoledì, non penseranno assolutamente alle Ceneri. Verrà sicuramente loro in mente la serie preferita che, in questi mesi, sta affascinando bambine ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023) Chi ha provato in questi giorni a portare i propri bambini e ragazzi nelle piazze o a feste in maschera, non avrà potuto fare a meno di notarlo: c'è stato infatti un vero e propriodidadiAddams. Vediamoquesto personaggio. E anche questoè giunto alla sua conclusione. Oggi, martedì 21 febbraio, è il cosiddetto "martedì grasso", il martedì che segna l'ultimo giorno di, prima deldelle Ceneri. Ma, sebambine di tutto il mondo parlate di, non penseranno assolutamenteCeneri. Verrà sicuramente loro in mente la serie preferita che, in questi mesi, sta affascinando bambine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LionelloTurboli : Boom degli incassi per l'#UEFA nel triennio 2024/2027, in aumento del 30%. La Serie A corre il rischio di essere es… - FilippoGiov : Spese boom: Pecci chiuso anche il mercoledì - Gio55981465 : RT @Gi01992: Partenza a razzo per #buongiornomamma 2 Boom d'ascolti ?? La fiction andava lasciata fissa al mercoledì Ora speriamo non sprofo… - 95_addicted : RT @Gi01992: Partenza a razzo per #buongiornomamma 2 Boom d'ascolti ?? La fiction andava lasciata fissa al mercoledì Ora speriamo non sprofo… - Gi01992 : Partenza a razzo per #buongiornomamma 2 Boom d'ascolti ?? La fiction andava lasciata fissa al mercoledì Ora speriamo… -