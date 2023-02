Mercato europeo - La crescita delle elettriche perde slancio (Di martedì 21 febbraio 2023) L'Acea ha deciso di modificare il format di pubblicazione dei dati mensili sulle immatricolazioni europee, inserendo lo spaccato sull'andamento delle diverse alimentazioni che finora era riservato a un apposito report con cadenza trimestrale. I numeri di gennaio confermano i segnali giunti da alcuni singoli mercati sulla perdita di slancio per la domanda di auto a batteria in seguito al taglio o alla revisione degli incentivi. Infatti, nell'area composta da composta da Ue, Paesi Efta e Regno Unito sono state immatricolate 93.551 elettriche, con un tasso di crescita rispetto a un anno fa del 13,9%, meno della metà di quanto consuntivato nell'intero 2022 (+29,3%). Inoltre, la loro penetrazione è pari al 10,3%, quasi 4 punti percentuali in meno rispetto all'anno scorso. I motivi. A pesare sull'andamento ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 febbraio 2023) L'Acea ha deciso di modificare il format di pubblicazione dei dati mensili sulle immatricolazioni europee, inserendo lo spaccato sull'andamentodiverse alimentazioni che finora era riservato a un apposito report con cadenza trimestrale. I numeri di gennaio confermano i segnali giunti da alcuni singoli mercati sulla perdita diper la domanda di auto a batteria in seguito al taglio o alla revisione degli incentivi. Infatti, nell'area composta da composta da Ue, Paesi Efta e Regno Unito sono state immatricolate 93.551, con un tasso dirispetto a un anno fa del 13,9%, meno della metà di quanto consuntivato nell'intero 2022 (+29,3%). Inoltre, la loro penetrazione è pari al 10,3%, quasi 4 punti percentuali in meno rispetto all'anno scorso. I motivi. A pesare sull'andamento ...

