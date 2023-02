Mercato europeo - A gennaio, immatricolazioni in crescita: +11% (Di martedì 21 febbraio 2023) Inizio d'anno brillante per il Mercato automobilistico europeo: a gennaio, secondo i dati forniti dall'Acea, le immatricolazioni nella area composta da Ue, Paesi Efta e Regno Unito si sono attestate su 911.064 unità, il 10,7% in più rispetto al pari mese del 2022. Prosegue, dunque, il trend positivo riscontrato nell'ultima parte dell'anno scorso, con una crescita della domanda legata sostanzialmente a una bassa base di confronto anno su anno. Lo stesso vale per lo scorso mese e per il raffronto con un gennaio 2022 caratterizzato dai volumi più bassi mai registrati dalle rilevazioni statistiche dell'associazione europea dei costruttori I principali Paesi. Quanto ai singoli mercati di maggiori dimensioni, la miglior performance è della Spagna, con un +51,4%, seguita, nell'ordine, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 febbraio 2023) Inizio d'anno brillante per ilautomobilistico: a, secondo i dati forniti dall'Acea, lenella area composta da Ue, Paesi Efta e Regno Unito si sono attestate su 911.064 unità, il 10,7% in più rispetto al pari mese del 2022. Prosegue, dunque, il trend positivo riscontrato nell'ultima parte dell'anno scorso, con unadella domanda legata sostanzialmente a una bassa base di confronto anno su anno. Lo stesso vale per lo scorso mese e per il raffronto con un2022 caratterizzato dai volumi più bassi mai registrati dalle rilevazioni statistiche dell'associazione europea dei costruttori I principali Paesi. Quanto ai singoli mercati di maggiori dimensioni, la miglior performance è della Spagna, con un +51,4%, seguita, nell'ordine, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : ??? A partire dal 2035 per il parlamento europeo i nuovi veicoli immessi sul mercato Ue dovranno ridurre le loro emi… - leone52641 : RT @magicaGrmente22: dell'UE avrebbero aiutato a portare le spedizioni sul mercato mondiale, evitando un crollo totale delle esportazioni d… - giovanna280656 : RT @Yosemitebaffo: @GiorgiaMeloni Risultati in consiglio europeo: 0 Bonus edilizi: rimossi (a settembre volevate salvaguardarli) foto sotto… - SR4__SR4 : RT @GiaSilvestrini: Vedremo come andrà il mercato fotovoltaico nel 2023... Secondo questa fonte si potrebbe arrivare a 350 GW!! In Europa,… - giomo2 : RT @GiaSilvestrini: Vedremo come andrà il mercato fotovoltaico nel 2023... Secondo questa fonte si potrebbe arrivare a 350 GW!! In Europa,… -