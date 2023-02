Mercato auto UE, +11,3% a gennaio. Rallentano le elettriche in Germania e Svezia (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Mercato dell’auto continentale ha proseguito nel suo trend positivo anche a gennaio. Il mese scorso, infatti, nell’Unione Europea più i paesi EFTA e la Gran Bretagna si è registrato un aumento delle immatricolazioni del 10,7% rispetto al primo mese dello scorso anno. Limitando l’analisi ai soli mercati UE, l’aumento delle vendite risulta ancora maggiore: +11,3%, con poco più di 760 mila auto nuove. Va tenuto presente, tuttavia, che il confronto è stato con il gennaio dai volumi più bassi mai registrati, quello del 2022. E soprattutto che, rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019, manca all’appello un’auto su quattro (-25,7%), come ha spiegato un una nota il Centro Studi Promotor. Comunque sia, i numeri in crescita sono stati frutto delle buone performance ottenute da piazze come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Ildell’continentale ha proseguito nel suo trend positivo anche a. Il mese scorso, infatti, nell’Unione Europea più i paesi EFTA e la Gran Bretagna si è registrato un aumento delle immatricolazioni del 10,7% rispetto al primo mese dello scorso anno. Limitando l’analisi ai soli mercati UE, l’aumento delle vendite risulta ancora maggiore: +11,3%, con poco più di 760 milanuove. Va tenuto presente, tuttavia, che il confronto è stato con ildai volumi più bassi mai registrati, quello del 2022. E soprattutto che, rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019, manca all’appello un’su quattro (-25,7%), come ha spiegato un una nota il Centro Studi Promotor. Comunque sia, i numeri in crescita sono stati frutto delle buone performance ottenute da piazze come ...

