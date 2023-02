Mercato auto in crescita in Europa, ma sulle Bev pesano gli stop agli incentivi (Di martedì 21 febbraio 2023) Le vetture alimentate a benzina continuano a essere le predilette: con una crescita del 12,9% ora rappresentano il 37,9% del totale Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) Le vetture alimentate a benzina continuano a essere le predilette: con unadel 12,9% ora rappresentano il 37,9% del totale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBazzaro : Se distruggi volutamente un mercato interno, come l’auto in Europa, legandoti mani e piedi ad una dittatura orwelli… - michele_geraci : Ma voi preferite il modello di mercato #UE, con libero scambio di merci con competenze anche su politica industrial… - mrguasco1 : RT @AlexBazzaro: Se distruggi volutamente un mercato interno, come l’auto in Europa, legandoti mani e piedi ad una dittatura orwelliana com… - HomoApocrifo : RT @fortnardelli: La Cina può permettersi di arrivare ad economie di scala (mercato interno) per invadere l’Europa con auto a buon mercato… - MotoriNoLimits : Mercato auto Europa: a gennaio prosegue il trend positivo -