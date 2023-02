Meno spesa in cambio del sì al debito. Biden alla prova repubblicani sul bilancio federale (Di martedì 21 febbraio 2023) Il film è di quelli già visti. Un debito che cresce, si allarga e la necessità di spostare qualche metro più in là il confine tra la sostenibilità e il default. Succede anche negli Stati Uniti, la prima economia mondiale e, di conseguenza, il più ingombrante bilancio pubblico. Washington, sponda democratica, è tornata a ingaggiare il corpo a corpo con i repubblicani per trovare un accordo al Congresso sull’innalzamento del tetto al debito federale. Non bisogna mai dimenticare che mai come in questi ultimi tre anni i conti pubblici degli Stati Uniti sono finiti sotto stress. Due anni e mezzo di pandemia e, non ultima, la valanga di sussidi sotto il cappello dell’Inflation reduction act hanno gonfiato il disavanzo a stelle e strisce. Tanto è vero che, secondo l’ufficio budget del ... Leggi su formiche (Di martedì 21 febbraio 2023) Il film è di quelli già visti. Unche cresce, sirga e la necessità di spostare qualche metro più in là il confine tra la sostenibilità e il default. Succede anche negli Stati Uniti, la prima economia mondiale e, di conseguenza, il più ingombrantepubblico. Washington, sponda democratica, è tornata a ingaggiare il corpo a corpo con iper trovare un accordo al Congresso sull’innalzamento del tetto al. Non bisogna mai dimenticare che mai come in questi ultimi tre anni i conti pubblici degli Stati Uniti sono finiti sotto stress. Due anni e mezzo di pandemia e, non ultima, la valanga di sussidi sotto il cappello dell’Inflation reduction act hanno gonfiato il disavanzo a stelle e strisce. Tanto è vero che, secondo l’ufficio budget del ...

