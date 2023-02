Meno male che Zio Sam c’è (a fare da guardia alla libertà). Scrive De Tomaso (Di martedì 21 febbraio 2023) Dipende dai punti di vista. Ma la fortuna, o la sfortuna, dell’umanità è la presenza di una sola America nel mondo. È una fortuna perché senza gli Stati Uniti, la libertà sarebbe – da lunga pezza e dappertutto – soltanto uno struggente sogno interrotto. È una sfortuna perché una sola America, ossia una sola democrazia solida sul piano politico, economico e militare, potrebbe risultare inadeguata nella protezione di aree (democratiche) del pianeta dalle scorribande autoritarie/totalitarie di imperatori smaniosi di conquistare un territorio dopo l’altro. E comunque. Meno male che Zio Sam c’è. Meno male che laddove la libertà è in pericolo, Zio Sam raramente rimane a guardare. E quando lui decide di restare alla finestra, lo fa solo per non correre nelle prevedibili ire ... Leggi su formiche (Di martedì 21 febbraio 2023) Dipende dai punti di vista. Ma la fortuna, o la sfortuna, dell’umanità è la presenza di una sola America nel mondo. È una fortuna perché senza gli Stati Uniti, lasarebbe – da lunga pezza e dappertutto – soltanto uno struggente sogno interrotto. È una sfortuna perché una sola America, ossia una sola democrazia solida sul piano politico, economico e militare, potrebbe risultare inadeguata nella protezione di aree (democratiche) del pianeta dalle scorribande autoritarie/totalitarie di imperatori smaniosi di conquistare un territorio dopo l’altro. E comunque.che Zio Sam c’è.che laddove laè in pericolo, Zio Sam raramente rimane a guardare. E quando lui decide di restarefinestra, lo fa solo per non correre nelle prevedibili ire ...

