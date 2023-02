Mengoni, “Due vite” certificata disco d’oro (Di martedì 21 febbraio 2023) Marco Mengoni Ph Alvaro Beamud CortesMILANO – Marco Mengoni sempre più fuoriclasse dopo il primo post al Festival di Sanremo. Quella di “Due vite” è una vittoria ribadita anche al di fuori del Teatro Ariston. Il brano, dopo aver debuttato al primo posto di tutte le classifiche streaming e download italiane e al 49# nella classifica global di Spotify, rimane stabile ai vertici delle top chart dei singoli più scaricati in Italia. “Due vite” è stata decretata da EarOne come la più radiofonica tra le canzoni in gara al Festival di Sanremo, è stata certificata ieri come disco d’oro dalla FIMI ed è il primo tassello dell’ultimo capitolo della trilogia MATERIA – iniziato con Materia (Terra), progetto certificato terzo disco di platino, e continuato con ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 febbraio 2023) MarcoPh Alvaro Beamud CortesMILANO – Marcosempre più fuoriclasse dopo il primo post al Festival di Sanremo. Quella di “Due” è una vittoria ribadita anche al di fuori del Teatro Ariston. Il brano, dopo aver debuttato al primo posto di tutte le classifiche streaming e download italiane e al 49# nella classifica global di Spotify, rimane stabile ai vertici delle top chart dei singoli più scaricati in Italia. “Due” è stata decretata da EarOne come la più radiofonica tra le canzoni in gara al Festival di Sanremo, è stataieri comedalla FIMI ed è il primo tassello dell’ultimo capitolo della trilogia MATERIA – iniziato con Materia (Terra), progetto certificato terzodi platino, e continuato con ...

