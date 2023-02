Meloni tra le macerie a Irpin: “Ho visto fiori e peluche, vite distrutte. Spero di riuscire a trasferire questo agli italiani” (video) (Di martedì 21 febbraio 2023) Il sindaco di Bucha, Anatoly Fedouk, ha accolto il premier Giorgia Meloni raccontandole, nei minimi dettagli, quello che è passato alla storia come il ‘ massacro’ della cittadina alle porte di Kiev. Sotto la pioggia battente,accompagnati da una traduttrice che riportava al premier le parole del primo cittadino, Meloni ha ascoltato commossa, prima di depositare due composizioni di fiori rossi in memoria delle vittime delle fosse comuni. “Combatteremo per voi e per la vostra libertà”, ha detto la premier lasciando Bucha. E ha assicurato: “L’Italia sarà con voi fino alla fine”. Meloni si è poi recata a Irpin, città martire dell’Ucraina, simbolo dei bombardamenti e dei massacri perpetrati ai danni della popolazione dalle forze russe. Irpin era stata visitata nel giugno ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 febbraio 2023) Il sindaco di Bucha, Anatoly Fedouk, ha accolto il premier Giorgiaraccontandole, nei minimi dett, quello che è passato alla storia come il ‘ massacro’ della cittadina alle porte di Kiev. Sotto la pioggia battente,accompagnati da una traduttrice che riportava al premier le parole del primo cittadino,ha ascoltato commossa, prima di depositare due composizioni dirossi in memoria delle vittime delle fosse comuni. “Combatteremo per voi e per la vostra libertà”, ha detto la premier lasciando Bucha. E ha assicurato: “L’Italia sarà con voi fino alla fine”.si è poi recata a, città martire dell’Ucraina, simbolo dei bombardamenti e dei massacri perpetrati ai danni della popolazione dalle forze russe.era stata visitata nel giugno ...

