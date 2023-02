Meloni: “Parole di Putin sugli aiuti in pandemia?Dal 24 febbraio il mondo è cambiato e non per una scelta che abbiamo fatto noi” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Parole di Putin sugli aiuti in pandemia? Non so se era un avvertimento ma il tempo del Covid era un altro mondo. Il mondo è cambiato dopo il 24 febbraio e non è una scelta che abbiamo fatto noi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa congiunta a Kiev con il presidente Volodymyr Zelensky al palazzo presidenziale Mariinskij. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) “diin pandemia? Non so se era un avvertimento ma il tempo del Covid era un altro. Ildopo il 24e non è unachenoi”. Lo ha detto la premier Giorgiadurante la conferenza stampa congiunta a Kiev con il presidente Volodymyr Zelensky al palazzo presidenziale Mariinskij. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

