Meloni non arretra, nessun effetto del Superbonus su Fdi: l'ultimo sondaggio Swg su partiti e Ucraina (Di martedì 21 febbraio 2023) Non solo Fratelli d'Italia resta stabile, leader, ma non incassa alcun colpo duro per quanto riguarda le decisioni sul Superbonus . O almeno non ancora. È quanto emerge dal sondaggio SWG per il Tg La7 , diffuso a poche ore dal viaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Ucraina, a Kiev , a confermare il proprio appoggio al Paese aggredito a quasi un anno dall'invasione russa. L'... Leggi su ilriformista (Di martedì 21 febbraio 2023) Non solo Fratelli d'Italia resta stabile, leader, ma non incassa alcun colpo duro per quanto riguarda le decisioni sul. O almeno non ancora. È quanto emerge dalSWG per il Tg La7 , diffuso a poche ore dal viaggio della Presidente del Consiglio Giorgiain, a Kiev , a confermare il proprio appoggio al Paese aggredito a quasi un anno dall'invasione russa. L'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Dopo più di 48 ore, ancora totale mutismo di Giorgia Meloni sul pestaggio davanti al Michelangelo di #Firenze, da p… - CottarelliCPI : Per spiegare perché è stato posto un freno al superbonus Meloni ha detto che è costato 2000 euro a ogni italiano. E… - Radio1Rai : ???@PBerizzi a #Forrest: “Il pestaggio a Firenze davanti al liceo Michelangiolo (e poi al Pascoli) è sproporzionato,… - Cor_Core_Acceso : RT @ToxMagato: Dalla serie:' I bugiardi seriali' 'Se questi 110 miliardi fossero davvero un buco di bilancio come dicono, non solo ad esso… - floriesse : @Cris_quella @archmeo @franz6200 Proprio Renzi che detestava chi faceva cadere i governi con il 4 virgola qualcosa?… -