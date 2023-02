Meloni, la lunga notte verso Kiev: il viaggio in treno e la tappa a Leopoli. La telefonata con Biden, ora task force per l'energia (Di martedì 21 febbraio 2023) PRZEMYSL - Il treno per Kiev non ammette distinguo. È sempre lo stesso che sferragliante supera il confine polacco, passa per Leopoli e macina più di seicento chilometri in undici ore.... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 21 febbraio 2023) PRZEMYSL - Ilpernon ammette distinguo. È sempre lo stesso che sferragliante supera il confine polacco, passa pere macina più di seicento chilometri in undici ore....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sandrogozi : Propaganda populista contro proposta politica e tanto rumore per nulla di #Meloni che ha fatto considerare straordi… - askanews_ita : #Meloni visiterà #Bucha e #Irpin, la lunga notte in treno verso #Kiev #Ucraina - JohnHard3 : Aggressioni fasciste in mezza Italia. Ma la Meloni non ha nulla da dire. Il pestaggio di Firenze è solo l’ultimo di… - Daviderel4 : RT @LaNotiziaTweet: Aggressioni fasciste in mezza Italia. Ma la Meloni non ha nulla da dire. Il pestaggio di Firenze è solo l’ultimo di una… - iucci_gabriella : Aggressioni fasciste in mezza Italia. Ma la #Meloni non ha nulla da dire. Il pestaggio di #Firenze è solo l’ultimo… -