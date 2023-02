Meloni, la lunga notte verso Kiev: il viaggio in treno e la tappa a Leopoli. La telefonata con Biden, ora task force per l'energia (Di martedì 21 febbraio 2023) PRZEMYSL - Il treno per Kiev non ammette distinguo. È sempre lo stesso che sferragliante supera il confine polacco, passa per Leopoli e macina più di seicento chilometri in undici ore. Non fa ... Leggi su leggo (Di martedì 21 febbraio 2023) PRZEMYSL - Ilpernon ammette distinguo. È sempre lo stesso che sferragliante supera il confine polacco, passa pere macina più di seicento chilometri in undici ore. Non fa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sandrogozi : Propaganda populista contro proposta politica e tanto rumore per nulla di #Meloni che ha fatto considerare straordi… - teska76 : #Putin alla fine dice tutto e il contrario di tutto. Solo retorica per la sua opinione pubblica. Una guerra lunga h… - EmilioBerettaF1 : La lunga notte di Meloni, in treno verso Kiev: l’attesa vana di Biden, l’ultima sigaretta prima di partire IL SECON… - infoitinterno : Meloni in visita anche a Bucha e Irpin. Lunga notte in treno verso Kiev - EmilioBerettaF1 : La lunga notte di Meloni, in treno verso Kiev: l’attesa vana di Biden, l’ultima sigaretta prima di partire IMMAGINE… -