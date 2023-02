Meloni, Italia lavora a conferenza ricostruzione ad aprile (Di martedì 21 febbraio 2023) "Abbiamo parlato molto del tema della ricostruzione, non solo al termine della guerra, ricostruire ora un palazzo distrutto è un segno di speranza, vuol dire scommettere sull'Ucraina. L'Italia lavora ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) "Abbiamo parlato molto del tema della, non solo al termine della guerra, ricostruire ora un palazzo distrutto è un segno di speranza, vuol dire scommettere sull'Ucraina. L'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Dopo più di 48 ore, ancora totale mutismo di Giorgia Meloni sul pestaggio davanti al Michelangelo di #Firenze, da p… - elio_vito : Berlusconi ieri è intervenuto due volte, smentendo i dirigenti di Forza Italia, per giustificare il decreto del gov… - Pierferdinando : Applaudo la Meloni a #Kiev, come ogni cittadino orgoglioso dell'Italia. Lo scontro politico interno è sacrosanto,… - JamesL1808 : RT @MarcoFattorini: Meloni a Kyiv: «L'Italia darà ogni possibile assistenza perché si creino le condizioni di un negoziato, ma fino ad allo… - Giovy_84 : #meloni che dice che gli altri partiti (quelli all'opposizione) in italiani non sostengono l'Ucraina a differenza d… -