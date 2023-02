Meloni in visita a Bucha e Irpin non trattiene la commozione: “Combatteremo per la vostra libertà” (video) (Di martedì 21 febbraio 2023) “Combatteremo per voi e la vostra libertà”. Lo ha detto il presidente del consiglio Giorgia Meloni alle autorità locali ucraine, a conclusione della visita sui luoghi dei massacri di Bucha. A tratti commossa, nella sua visita a Bucha la Meloni ha ascoltato da varie autorità ucraine i racconti delle tragedie causate in questi luoghi dall’aggressione russa. Dopo aver passato in rassegna anche una piccola mostra fotografica con le immagini degli orrori, il premier ha chiesto all’interprete di tradurre un messaggio ai suoi interlocutori: “Non siete soli”. Successivamente, la Meloni si è recata a Irpin, una delle città martire dell’Ucraina, simbolo dei bombardamenti e dei massacri perpetrati ai danni ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 febbraio 2023) “per voi e la”. Lo ha detto il presidente del consiglio Giorgiaalle autorità locali ucraine, a conclusione dellasui luoghi dei massacri di. A tratti commossa, nella sualaha ascoltato da varie autorità ucraine i racconti delle tragedie causate in questi luoghi dall’aggressione russa. Dopo aver passato in rassegna anche una piccola mostra fotografica con le immagini degli orrori, il premier ha chiesto all’interprete di tradurre un messaggio ai suoi interlocutori: “Non siete soli”. Successivamente, lasi è recata a, una delle città martire dell’Ucraina, simbolo dei bombardamenti e dei massacri perpetrati ai danni ...

