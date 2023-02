Meloni in viaggio verso Kiev. Ieri la premier ha parlato con Biden: ecco cosa si sono detti (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo la tappa a Varsavia Giorgia Meloni è attesa oggi a Kiev dove incontrerà Zelensky . Una missione in cui verrà ribadito il sostegno dell'Italia all'Ucraina a pochi giorni dall'anniversario ... Leggi su globalist (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo la tappa a Varsavia Giorgiaè attesa oggi adove incontrerà Zelensky . Una missione in cui verrà ribadito il sostegno dell'Italia all'Ucraina a pochi giorni dall'anniversario ...

