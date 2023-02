Meloni in Ucraina ed è già attesa negli Usa da Biden (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo la visita a sorpresa a Kyiv, Joe Biden, presidente statunitense, ha chiamato Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, appena rientrato in Polonia. Non c’è stata l’occasione di un incontro a Varsavia ma durante il colloquio telefonico i due leader “hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria”, si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi. Nei giorni scorsi si è parlato dell’ipotesi di invio di caccia all’Ucraina da parte dell’Italia: “Quanto ai jet, dipende quali”, ha spiegato Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, al Messaggero. “Gli F-35 sono fuori discussione, si può avviare un discorso sui caccia bombardieri Amx. Ascolteremo le richieste ucraine”, ha aggiunto. Stessi temi citati nel comunicato ... Leggi su formiche (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo la visita a sorpresa a Kyiv, Joe, presidente statunitense, ha chiamato Giorgia, presidente del Consiglio, appena rientrato in Polonia. Non c’è stata l’occasione di un incontro a Varsavia ma durante il colloquio telefonico i due leader “hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all’, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria”, si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi. Nei giorni scorsi si è parlato dell’ipotesi di invio di caccia all’da parte dell’Italia: “Quanto ai jet, dipende quali”, ha spiegato Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, al Messaggero. “Gli F-35 sono fuori discussione, si può avviare un discorso sui caccia bombardieri Amx. Ascolteremo le richieste ucraine”, ha aggiunto. Stessi temi citati nel comunicato ...

