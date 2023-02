Meloni in Ucraina e Biden in Polonia. Putin sospende il trattato sulle armi nucleari (Di martedì 21 febbraio 2023) Il giorno seguente la visita di Joe Biden a Kiev, il 20 febbraio, l’Ucraina rischia di diventare l’epicentro di una guerra senza ritorno fra NATO e Russia. Putin ha infatti annunciato di avere sospeso l’applicazione dello Start, il trattato internazionale di limitazione delle armi nucleari. La guerra in Europa non è più solo un conflitto tra i confini del territorio che i russi hanno invaso il 24 febbraio 2022. Cresce il rischio che si trasformi nella terza guerra mondiale nucleare. Giorgia Meloni è arrivata Kiev nel giorno in cui Putin ha pronunciato un discorso a Mosca e Biden a Varsavia. Foto AnsaGiorgia Meloni in Ucraina Il 21 febbraio è anche il giorno in cui la premier italiana, Giorgia ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 febbraio 2023) Il giorno seguente la visita di Joea Kiev, il 20 febbraio, l’rischia di diventare l’epicentro di una guerra senza ritorno fra NATO e Russia.ha infatti annunciato di avere sospeso l’applicazione dello Start, ilinternazionale di limitazione delle. La guerra in Europa non è più solo un conflitto tra i confini del territorio che i russi hanno invaso il 24 febbraio 2022. Cresce il rischio che si trasformi nella terza guerra mondiale nucleare. Giorgiaè arrivata Kiev nel giorno in cuiha pronunciato un discorso a Mosca ea Varsavia. Foto AnsaGiorgiainIl 21 febbraio è anche il giorno in cui la premier italiana, Giorgia ...

