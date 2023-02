Meloni in treno per Kiev: ecco la giornata della premier nella capitale ucraina (Di martedì 21 febbraio 2023) Probabile che prima del faccia a faccia nel Palazzo presidenziale Meloni sia accompagnata a visitare alcuni dei luoghi che hanno segnato drammaticamente questa guerra come Irpin e Bucha Leggi su ilsole24ore (Di martedì 21 febbraio 2023) Probabile che prima del faccia a faccia nel Palazzo presidenzialesia accompagnata a visitare alcuni dei luoghi che hanno segnato drammaticamente questa guerra come Irpin e Bucha

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davidefaraone : Il treno dei desideri nei miei pensieri all’incontrario va. #Meloni #Draghi - angiuoniluigi : RT @leggoit: Meloni oggi a Kiev, il viaggio del premier in treno: attesa per l'incontro con Zelensky, poi a Bucha e Irpin - Livia_DiGioia : RT @agambella: Visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Kiev. Meloni è in viaggio in treno dalla Polonia e all'arrivo sarà rice… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Governo, Meloni diretta a Kiev, la lunga notte in treno - Video . #Adnkronos - Alex19849461911 : RT @agambella: Visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Kiev. Meloni è in viaggio in treno dalla Polonia e all'arrivo sarà rice… -