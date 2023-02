Meloni in treno a Kiev: il viaggio nella notte. La telefonata con Biden. Ora task force per l'energia (Di martedì 21 febbraio 2023) PRZEMYSL - Il treno per Kiev non ammette distinguo. È sempre lo stesso che sferragliante supera il confine polacco, passa per Leopoli e macina più di seicento chilometri in undici ore.... Leggi su ilmattino (Di martedì 21 febbraio 2023) PRZEMYSL - Ilpernon ammette distinguo. È sempre lo stesso che sferragliante supera il confine polacco, passa per Leopoli e macina più di seicento chilometri in undici ore....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Nelle prossime ore Giorgia Meloni il premier polacco, alleato nel partito dei conservatori europei. Poi in treno il… - davidefaraone : Il treno dei desideri nei miei pensieri all’incontrario va. #Meloni #Draghi - giusmo1 : RT @sallo_news: Meloni in viaggio verso Kiev. In treno per raggiungere Zelensky - sallo_news : Meloni in viaggio verso Kiev. In treno per raggiungere Zelensky - Steve0071034 : ?????????????? ?? Fatto deragliare il treno Kiev-Varsavia. È andato fuori dai binari a #Volyn.? ?Oh, è un peccato che no… -