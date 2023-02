Meloni è arrivata a Kiev: prima in visita a Bucha e Irvin poi l'incontro con Zelensky (Di martedì 21 febbraio 2023) La premier Giorgia Meloni è appena arrivata a Kiev a bordo del treno partito nella notte dalla stazione ferroviaria di Przemysl. La presidente del Consiglio è attesa nel pomeriggio da Volodymyr ... Leggi su globalist (Di martedì 21 febbraio 2023) La premier Giorgiaè appenaa bordo del treno partito nella notte dalla stazione ferroviaria di Przemysl. La presidente del Consiglio è attesa nel pomeriggio da Volodymyr ...

Giorgia Meloni è in viaggio verso Kiev. La premier era arrivata ieri pomeriggio a Varsavia dove ha incontrato il pr… - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata a Kiev per la sua prima visita in Ucraina. - #Meloni è arrivata a #Kiev. La premier italiana visiterà anche #Bucha e #Irpin, sobborghi della capitale… - Meloni arrivata a Kiev: "Credo che fosse giusto e necessario essere qui e capire personalmente quello di cui c'è… - Meloni è arrivata a Kyiv in treno dalla Polonia. Proseguirà la sua visita facendo tappa a Bucha. 'Era giusto e necessario es…