Meloni è a Kiev: «Voglio capire cosa serve» La visita a Bucha e l'incontro con Zelensky (Di martedì 21 febbraio 2023) La premier italiana sullo stesso treno che ha portato in Ucraina Draghi, Macron e Scholz. Atteso l'incontro con il presidente ucraino. La telefonata con Biden

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg1Rai : A un anno dall’invasione russa parla in esclusiva al Tg1 Zelensky. Per il presidente Ucraino è alto il rischio che… - michele_geraci : Mi piacerebbe che #Meloni andasse a #Mosca, #Russia e #Washington E' li che si negozia e decide la pace, non cert… - Agenzia_Ansa : Giorgia Meloni è in viaggio verso Kiev. La premier era arrivata ieri pomeriggio a Varsavia dove ha incontrato il pr… - IANMILIN : Meloni in viaggio verso Kiev: 'L'Ucraina conti sull'Italia a 360°' - FrancoScarsell2 : GIORGIA MELONI, DOPO UN LUNGO VIAGGIO IN TRENO DALLA POLONIA È APPENA ARRIVATA A KIEV. ACCOLTA DA AUTORITÀ E NUMER… -