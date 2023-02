Meloni critica Putin | “Fa propaganda perché i fatti sono diversi”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marco63681 : @strange_days_82 @Ile2S Non era rivolto a te la critica. È incredibile che per molti dx solo perché c'è la Meloni va bene tutto - AlexVVinter : TG24 confronto con Schlein: #Bonaccinisegretario pochi minuti dopo aver rivendicato pienamente l'operato del govern… - 7hiva : @MoonLuchy @GiorgiaMeloni @MorawieckiM Che la sinistra ha distrutto questo paese è sotto gli occhi di tutti, ma por… - marcodemo3 : RT @Natalin33515492: #Bocchino accusa il #M5S di aver fatto la campagna elettorale sul #RdC e sui #Superbonus #Feltri critica il #Superbo… - Natalin33515492 : #Bocchino accusa il #M5S di aver fatto la campagna elettorale sul #RdC e sui #Superbonus #Feltri critica il… -

La visita a Kiev di Giorgiaè importante perché riapre uno dei dossier più scottanti per il governo. La maggioranza degli italiani (e quindi anche degli elettori del centrodestra) èsull'invio di armi. Quando otto ......per risolvere la questione dei crediti fisclai incagliati nel cassetti fiscali sottolineando in maniera: "la cessione è una possibilità non è un diritto" . Capitolo 5, Governo: le ...

Meloni a Kiev: "Onorata, doveroso essere qui". Visita a Bucha e Irpin, poi l'incontro con Zelensky - Le parole della premier in visita a Irpin - Le parole della premier in visita a Irpin RaiNews

Giorgia Meloni è a Kiev Il Post

Meloni in Ucraina: 'Doveroso essere qui a Kiev'. La visita a Bucha: 'Potete contare sull'Italia fino alla fine' Agenzia ANSA

Meloni critica Macron, opposizioni all'attacco: "Italia isolata" Adnkronos

Bilaterale Zelensky-Meloni a Bruxelles. Tensione tra la premier e Macron Il Sole 24 ORE

“Spero di riuscire a trasferire quel che ho visto agli italiani. L’importanza del lavoro che stiamo facendo, l’amicizia, la riconoscenza: anche questo è importante per dare una mano con sempre maggior ...Il premier Meloni a Kiev: "È sempre diverso vedere con i propri occhi credo che aiuti anche gli italiani a capire".