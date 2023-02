Meloni coraggiosa e netta sull’Ucraina: con l’Europa e l’occidente. Chapeau (Di martedì 21 febbraio 2023) “Combatteremo per voi e la vostra libertà”. A Kyiv, di fronte al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni ha parlato da donna di stato europea, capo di un governo che non ha dubbi su quale sia la posizione dell’Italia nel mondo, su chi siano gli amici e chi i nemici, su chi condivide i nostri stessi valori di libertà e chi invece li vuole affogare nel sangue. “Chi lavora veramente per la pace è chi sostiene militarmente l’Ucraina”. “La vostra lotta è come il nostro Risorgimento”. “Racconterò agli italiani cosa succede qui”. Una leadership si misura dal coraggio di prendere decisioni a dispetto dell’opinione pubblica, che in Italia è divisa sul sostegno all’Ucraina. E oggi Meloni, con nettezza, e non senza il pathos del coraggio, ha posizionato l’Italia accanto agli Stati Uniti, alla Polonia e all’Inghilterra. La prima linea della ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 febbraio 2023) “Combatteremo per voi e la vostra libertà”. A Kyiv, di fronte al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, Giorgiaha parlato da donna di stato europea, capo di un governo che non ha dubbi su quale sia la posizione dell’Italia nel mondo, su chi siano gli amici e chi i nemici, su chi condivide i nostri stessi valori di libertà e chi invece li vuole affogare nel sangue. “Chi lavora veramente per la pace è chi sostiene militarmente l’Ucraina”. “La vostra lotta è come il nostro Risorgimento”. “Racconterò agli italiani cosa succede qui”. Una leadership si misura dal coraggio di prendere decisioni a dispetto dell’opinione pubblica, che in Italia è divisa sul sostegno all’Ucraina. E oggi, con nettezza, e non senza il pathos del coraggio, ha posizionato l’Italia accanto agli Stati Uniti, alla Polonia e all’Inghilterra. La prima linea della ...

