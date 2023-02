Meloni arrivata a Kiev: ecco la giornata della premier nella capitale ucraina (Di martedì 21 febbraio 2023) Prima del faccia a faccia nel Palazzo presidenziale Meloni sia accompagnata a visitare alcuni dei luoghi che hanno segnato drammaticamente questa guerra come Irpin e Bucha Leggi su ilsole24ore (Di martedì 21 febbraio 2023) Prima del faccia a faccia nel Palazzo presidenzialesia accompagnata a visitare alcuni dei luoghi che hanno segnato drammaticamente questa guerra come Irpin e Bucha

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Giorgia Meloni è in viaggio verso Kiev. La premier era arrivata ieri pomeriggio a Varsavia dove ha incontrato il pr… - Agenzia_Ansa : FLASH | La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata a Kiev per la sua prima visita in Ucraina. #ANSA - AlessiaMorani : Se Giorgia #Meloni è arrivata ad essere la prima Presidente del Consiglio donna e leader del primo partito in Itali… - News24_it : Ucraina, Meloni arrivata a Kiev: visita Bucha e Irvin poi incontro con Zelensky - fisco24_info : Ucraina, Meloni arrivata a Kiev: visita Bucha e Irvin poi incontro con Zelensky: (Adnkronos) - Nel pomeriggio la co… -