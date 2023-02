Meloni arriva a Kiev “Giusto e necessario essere qui” (Di martedì 21 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che fosse Giusto e necessario esserci per ribadire la posizione del Governo italiano e per rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la sua libertà”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, al suo arrivo alla stazione di Kiev.“E’ sempre diverso con i propri occhi, penso che possa aiutare anche gli italiani a capire meglio”, ha proseguito Meloni, che si è detta “onorata e felice di esserci”. Il presidente del Consiglio dopo una piccola pausa in albergo a Kiev, si recherà a Bucha e a Irpin, mentre nel pomeriggio è previsto l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. – foto screenshot video ufficio stampa Palazzo Chigi – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 21 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che fosseesserci per ribadire la posizione del Governo italiano e per rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la sua libertà”. Lo ha detto il premier Giorgia, al suo arrivo alla stazione di.“E’ sempre diverso con i propri occhi, penso che possa aiutare anche gli italiani a capire meglio”, ha proseguito, che si è detta “onorata e felice di esserci”. Il presidente del Consiglio dopo una piccola pausa in albergo a, si recherà a Bucha e a Irpin, mentre nel pomeriggio è previsto l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. – foto screenshot video ufficio stampa Palazzo Chigi – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Dopo averla messa a testa sotto, arriva l’omicidio della #Meloni al #Carnevale dei #centrisociali di #Parma. Non c… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Sprechi giallorossi, arriva il conto ??? Presunta truffa di Gedi, per ora pagano soltanto i prepe… - TeenanostraQ : JUST IN - Il primo ministro italiano Giorgia Meloni arriva a Kiev, in Ucraina. Perche? ?? - infoitinterno : Meloni arriva a Kiev in treno, accolta con un mazzo di fiori - IlModeratoreWeb : Meloni arriva a Kiev “Giusto e necessario essere qui” - -