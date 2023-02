Meloni al Muro del ricordo per le vittime della guerra a Kiev (Di martedì 21 febbraio 2023) Kiev, 21 febbraio 2023 Il Presidente del Consiglio . Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023), 21 febbraio 2023 Il Presidente del Consiglio .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcofurfaro : L'aggressione davanti al liceo Michelangiolo di Firenze è inaudita. Studenti assaliti da militanti fascisti, alcuni… - MassmilianoS : RT @archimedix73: Dopo le pietose immagini della Meloni e le sue parole sono sempre più fiero di non averla votata!! mi auguro che chi è al… - pepdecr : RT @nicola_humar: Perché questo silenzio del governo #Meloni sulla violenza squadrista di #AzioneStudentesca? Se per della vernice su un mu… - marcodemo3 : RT @archimedix73: Dopo le pietose immagini della Meloni e le sue parole sono sempre più fiero di non averla votata!! mi auguro che chi è al… - pier2856 : RT @archimedix73: Dopo le pietose immagini della Meloni e le sue parole sono sempre più fiero di non averla votata!! mi auguro che chi è al… -