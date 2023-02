Meloni a Zelensky: «L’Italia non tentennerà». Il leader ucraino: «Berlusconi non è mai dovuto scappare per salvare la famiglia» (Di martedì 21 febbraio 2023) Prima del faccia a faccia nel Palazzo presidenziale Meloni è stata accompagnata a visitare alcuni dei luoghi che hanno segnato drammaticamente questa guerra come Irpin e Bucha Leggi su ilsole24ore (Di martedì 21 febbraio 2023) Prima del faccia a faccia nel Palazzo presidenzialeè stata accompagnata a visitare alcuni dei luoghi che hanno segnato drammaticamente questa guerra come Irpin e Bucha

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Appuntamento martedì 21 febbraio alle 17 per uno speciale con Enrico Mentana dedicato al discorso di Putin e quello… - fattoquotidiano : Giorgia Meloni incontra Zelensky a Kiev, poi va a Bucha e Irpin. La visita mentre si alza la tensione con Russia e… - Tg1Rai : A un anno dall’invasione russa parla in esclusiva al Tg1 Zelensky. Per il presidente Ucraino è alto il rischio che… - dovecavolo : RT @Ste_Mazzu: Meloni ha chiesto a Zelensky che già ne sta 'trattenendo' otto se anzi può inviargliene altri di giornalisti italiani rompis… - Markus70 : Bene l'incontro con #Zelensky bene le parole su #Ukraine bene quello che ha detto su #PutinIsaWarCriminal ma speri… -