Meloni a Kiev: «Sono qui per vedere cosa serve» (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Presidente del consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata verso le 11 a Kiev dopo un viaggio in treno dalla Polonia di 10 ore. La premier si è poi recata a Bucha, luogo del famoso massacro di civili, prima di tornare nella capitale ad incontrare Zelensky. «Sono qui per capire cosa serve» ha detto la Meloni, accolta con un mazzo di fiori alla stazione di Kiev. Leggi su panorama (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Presidente del consiglio, Giorgia, è arrivata verso le 11 adopo un viaggio in treno dalla Polonia di 10 ore. La premier si è poi recata a Bucha, luogo del famoso massacro di civili, prima di tornare nella capitale ad incontrare Zelensky. «qui per capire» ha detto la, accolta con un mazzo di fiori alla stazione di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg1Rai : A un anno dall’invasione russa parla in esclusiva al Tg1 Zelensky. Per il presidente Ucraino è alto il rischio che… - michele_geraci : Mi piacerebbe che #Meloni andasse a #Mosca, #Russia e #Washington E' li che si negozia e decide la pace, non cert… - Agenzia_Ansa : Giorgia Meloni è in viaggio verso Kiev. La premier era arrivata ieri pomeriggio a Varsavia dove ha incontrato il pr… - bordoni_russia : Giorgia Meloni a Kiev. Il programma prevede la visita a Bucha e Irpin e l'incontro con Zelensky nel pomeriggio. - gjscco : RT @Forever_Purple: La #Meloni prende ordini da #Biden e poi corre a donare altre armi a #Kiev. L'#Italia di Giorgia ridotta a comparsa...… -