Meloni a Kiev: 'L'Italia non tentenna, pieno sostegno all'Ucraina'. Zelensky sferza Berlusconi: la sua casa non è mai stata bombardata (Di martedì 21 febbraio 2023) Meloni oggi da Zelensky conferma: abbiamo daremo ogni aiuto militare a Kiev. 'Chi sostiene anche militarmente l'Ucraina lavora per la pace, diversamente la guerra arriverebbe da noi, e, per inciso, ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 febbraio 2023)oggi daconferma: abbiamo daremo ogni aiuto militare a. 'Chi sostiene anche militarmente l'lavora per la pace, diversamente la guerra arriverebbe da noi, e, per inciso, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Il premier #Meloni a Kiev, le parole all'arrivo: 'Sono qui per ribadire la posizione del governo italiano e forse a… - Agenzia_Ansa : FLASH | La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata a Kiev per la sua prima visita in Ucraina. #ANSA - Pierferdinando : Applaudo la Meloni a #Kiev, come ogni cittadino orgoglioso dell'Italia. Lo scontro politico interno è sacrosanto,… - DiegoNatoli2 : RT @Mariaro84538838: La Caciottara #Meloni a Kiev sta' parlando a nome del popolo italiano.. Ma chi caxxo le ha dato questo mandato???? D… - florinarazvan : RT @max1ci6: ?? BREAKING: In esclusiva il nuovo logo di Fratelli d'Italia presentato da Giorgia Meloni durante la visita a Kiev di oggi! ??… -