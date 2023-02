Meloni a Kiev, la premier a colloquio con Zelensky e la stampa: “Ucraina ha dimostrato di essere nazione straordinaria” (Di martedì 21 febbraio 2023) Giornata di visite istituzionali per Giorgia Meloni, giunta in Ucraina per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky. La presidente del Consiglio ha visitato Bucha e Irpin, con quest’ultima che è diventata teatro di pesanti bombardamenti nelle fasi iniziali della guerra. Appena arrivata a Kiev, la premier è stata accolta dal vice ministro degli Esteri ucraino Yehven Perebynis, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Giornata di visite istituzionali per Giorgia, giunta inper incontrare il presidente Volodymyr. La presidente del Consiglio ha visitato Bucha e Irpin, con quest’ultima che è diventata teatro di pesanti bombardamenti nelle fasi iniziali della guerra. Appena arrivata a, laè stata accolta dal vice ministro degli Esteri ucraino Yehven Perebynis, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Il premier #Meloni a Kiev, le parole all'arrivo: 'Sono qui per ribadire la posizione del governo italiano e forse a… - Agenzia_Ansa : FLASH | La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata a Kiev per la sua prima visita in Ucraina. #ANSA - marcodimaio : Una delle letture più ridicole della visita di #Biden a #Kiev è che sia stata fatta ieri per mettere in ombra quell… - felicemarziale : RT @negrialbe: Meloni porti a casa i giornalisti Meloni deve portare casa i giornalisti Sceresini e Bosco bloccati a Kiev senza motivo da o… - anna_bellavista : RT @OrtigiaP: CARA #MELONI NON CONDIVIDO NULLA DEL SUO DISCORSO A #KIEV #NotInMyName oggi rappresenta solo una parte degli Italiani. App… -