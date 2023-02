Meloni a Kiev, doveroso per ribadire la posizione del governo (Di martedì 21 febbraio 2023) "Sono onorata, è doveroso essere qui". Così la premier Giorgia Meloni, scendendo dal treno a bordo del quale è giunta a Kiev. "Credo sia doveroso essere qua per ribadire la posizione del governo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) "Sono onorata, èessere qui". Così la premier Giorgia, scendendo dal treno a bordo del quale è giunta a. "Credo siaessere qua perladel...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg1Rai : A un anno dall’invasione russa parla in esclusiva al Tg1 Zelensky. Per il presidente Ucraino è alto il rischio che… - michele_geraci : Mi piacerebbe che #Meloni andasse a #Mosca, #Russia e #Washington E' li che si negozia e decide la pace, non cert… - Agenzia_Ansa : Giorgia Meloni è in viaggio verso Kiev. La premier era arrivata ieri pomeriggio a Varsavia dove ha incontrato il pr… - atsky2022 : RT @ultimoranet: #Ucraina Meloni arrivata a Kiev: “Credo che fosse giusto e necessario essere qui e capire personalmente quello di cui c’è… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ucraina, Meloni arriva alla stazione di Kiev - -