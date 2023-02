Meloni a Kiev: “Doveroso essere qui per ribadire la posizione del governo italiano” (Di martedì 21 febbraio 2023) Kiev – “Sono onorata. Credo fosse Doveroso essere qui per ribadire la posizione del governo italiano e forse anche rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la sua libertà. E’ sempre diverso con i propri occhi, credo che aiuti anche gli italiani a capire”. Così la premier Giorgia Meloni, ricevuta da una delegazione Ucraina all’arrivo alla stazione di Kiev, dopo il viaggio in treno nella notte. La presidente del Consiglio, alla quale è stato donato un mazzo di rose e tulipani, è apparsa sorridente: “Sono onorata e felice di esserci”. Meloni è appena arrivata è attesa nel pomeriggio da Volodymyr Zelensky, con cui terrà una conferenza stampa. In mattinata, dopo una breve pausa in albergo ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 febbraio 2023)– “Sono onorata. Credo fossequi perladele forse anche rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la sua libertà. E’ sempre diverso con i propri occhi, credo che aiuti anche gli italiani a capire”. Così la premier Giorgia, ricevuta da una delegazione Ucraina all’arrivo alla stazione di, dopo il viaggio in treno nella notte. La presidente del Consiglio, alla quale è stato donato un mazzo di rose e tulipani, è apparsa sorridente: “Sono onorata e felice di esserci”.è appena arrivata è attesa nel pomeriggio da Volodymyr Zelensky, con cui terrà una conferenza stampa. In mattinata, dopo una breve pausa in albergo ...

