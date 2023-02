Melissa Satta | amore con Berrettini | ma perché è finita con il suo ex marito?

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 21 febbraio 2023)torna ad essere una delle protagoniste indiscusse dei media adesso che la storia con Matteoè uscita alla scoperto:con Kevin Prince Boateng. Fin dal momento in cuiha fatto il suo ingresso ufficiale nel mondo dello spettacolo, in qualità di velina mora per Striscia la Notizia, la sua vita è sempre stata oggetto di discussione nel panorama della cronaca rosa per grandi amori come quello vissuto con Cristian Vieri e il suo exKevin Prince Boateng.con l’ex? – Grantennistoscana.itIn questi ultimi anni i fan hanno avuto modo di vedere lafelice al ...