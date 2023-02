Meghan Markle sempre più furiosa per il trattamento subito nella serie "South Park", si starebbe preparando a far causa agli autori. Che hanno preso in giro la coppia per la loro onnipresenza in tv (Di martedì 21 febbraio 2023) Si rifiuta di vedere l’intero episodio di South Park di cui è protagonista assieme al marito Harry, ma le scene che girano online e in cui viene presa inesorabilmente in giro sono bastate a far andare su tutte le furie Meghan Markle, che ora medita la vendetta attraverso i suoi legali. Una scena dell’episodio di “South Park” con protagonisti Meghan e Harry (IPA) Le frecciatine di South Park offendono Meghan Markle In un particolare episodio della popolare serie satirica animata, Meghan, 41 anni, viene descritta con sarcasmo come una «studentessa, attrice, influencer, vittima». Harry, invece, viene presentato come «principe, miliardario, giramondo, ... Leggi su iodonna (Di martedì 21 febbraio 2023) Si rifiuta di vedere l’intero episodio didi cui è protagonista assieme al marito Harry, ma le scene che girano online e in cui viene presa inesorabilmente insono bastate a far andare su tutte le furie, che ora medita la vendetta attraverso i suoi legali. Una scena dell’episodio di “” con protagonistie Harry (IPA) Le frecciatine dioffendonoIn un particolare episodio della popolaresatirica animata,, 41 anni, viene descritta con sarcasmo come una «studentessa, attrice, influencer, vittima». Harry, invece, viene presentato come «principe, miliardario, giramondo, ...

