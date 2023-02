Meghan Markle molla Harry: a pranzo sola col miliardario (Di martedì 21 febbraio 2023) Da quando Harry ha pubblicato Spare, Meghan Markle è sparita dalla circolazione per ricomparire senza la sua dolce metà a pranzo con un noto miliardario, dopo aver preso contatto con l’imprenditore degli influencer. Le vita almeno in apparenza separa che i Sussex negli ultimi mesi stanno conducendo hanno alimentato i rumors di crisi e divorzio imminente, caldeggiato per altro da Re Carlo e famiglia. Ma se non ci sono conferme in tal senso, senz’altro qualcosa di grosso bolle in pentola. Offerta Spare Il libro di Harry in vendita anche online 25,00 EUR ... Leggi su dilei (Di martedì 21 febbraio 2023) Da quandoha pubblicato Spare,è sparita dalla circolazione per ricomparire senza la sua dolce metà acon un noto, dopo aver preso contatto con l’imprenditore degli influencer. Le vita almeno in apparenza separa che i Sussex negli ultimi mesi stanno conducendo hanno alimentato i rumors di crisi e divorzio imminente, caldeggiato per altro da Re Carlo e famiglia. Ma se non ci sono conferme in tal senso, senz’altro qualcosa di grosso bolle in pentola. Offerta Spare Il libro diin vendita anche online 25,00 EUR ...

