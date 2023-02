Medicina, il ministro Bernini promette più ingressi in facoltà. Aspettiamo i fatti (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb – Alla facoltà di Medicina potrebbe essere consentito un aumento di ingressi significativo, secondo il ministro dell’Università Anna Maria Bernini, come riporta anche l’Ansa. Medicina: “Più ingressi in facoltà”, promette Bernini La facoltà di Medicina ha bisogno di più iscritti – e si spera più laureati – secondo Anna Maria Bernini. Il ministro, su Twitter, scrive così commentando la questione: “Vogliamo allargare l’entrata alla facoltà di Medicina ma in maniera programmata e sostenibile”. Poi aggiunge che “sulla base delle primissime stime ipotizziamo un aumento di posti tra il 20 e il 30%“. Una carenza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb – Alladipotrebbe essere consentito un aumento disignificativo, secondo ildell’Università Anna Maria, come riporta anche l’Ansa.: “Piùin”,Ladiha bisogno di più iscritti – e si spera più laureati – secondo Anna Maria. Il, su Twitter, scrive così commentando la questione: “Vogliamo allargare l’entrata alladima in maniera programmata e sostenibile”. Poi aggiunge che “sulla base delle primissime stime ipotizziamo un aumento di posti tra il 20 e il 30%“. Una carenza ...

