Medici italiani insoddisfatti, uno su tre cambierebbe lavoro (Di martedì 21 febbraio 2023) Il sondaggio del sindacato Anaao: a essere in difficoltà è soprattutto chi ha tra 45 e 55 anni. "Ci vorrebbero più soldi per la sanità e va riformato il sistema di assistenza" Leggi su repubblica (Di martedì 21 febbraio 2023) Il sondaggio del sindacato Anaao: a essere in difficoltà è soprattutto chi ha tra 45 e 55 anni. "Ci vorrebbero più soldi per la sanità e va riformato il sistema di assistenza"

