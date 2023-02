Medici famiglia e pediatri, Nas chiudono 2 studi: 14% irregolari – Video (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – studi dei Medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta al setaccio dei Carabinieri dei Nas su tutto il territorio nazionale. Gli accertamenti hanno riguardato “la presenza del medico nello studio nei giorni e negli orari comunicati all’Asl e svolgere una verifica generale sulla corretta conduzione dell’ambulatorio”, precisa la nota dei Nas. Sono stati ispezionati complessivamente 1.838 studi di Medici di Medicina generale e pediatri convenzionati, dei quali 251 hanno evidenziato non conformità (pari a ca. il 14%), rilevando 308 tra irregolarità penali ed amministrative. “Le non conformità più frequenti, pari al 65% delle violazioni contestate, hanno riguardato carenze igienico/strutturali degli ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) –deidie deidi libera scelta al setaccio dei Carabinieri dei Nas su tutto il territorio nazionale. Gli accertamenti hanno riguardato “la presenza del medico nelloo nei giorni e negli orari comunicati all’Asl e svolgere una verifica generale sulla corretta conduzione dell’ambulatorio”, precisa la nota dei Nas. Sono stati ispezionati complessivamente 1.838didina generale econvenzionati, dei quali 251 hanno evidenziato non conformità (pari a ca. il 14%), rilevando 308 tratà penali ed amministrative. “Le non conformità più frequenti, pari al 65% delle violazioni contestate, hanno riguardato carenze igienico/strutturali degli ...

