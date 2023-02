Matteo Berrettini è davvero fidanzato con Melissa Satta?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 febbraio 2023) È la presunta love story più chiacchierata in Italia nell’ultimo periodo.sono apparsi in pubblico, insieme, durante diversi eventi sportivi e tutto farebbe pensare che la loro relazione stia acquisendo lo status dell’ufficialità. Cosa pensa di tutto questo l’ex velina di Striscia La Notizia?, ecco le dichiarazioni disulla loro storia d’amore Ecco cosa ha dettodurante l’intervista andata in onda sul programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin: “Non mi voglio neanche più augurare niente, perché poi le cose crollano. Quello che viene viene. Ho trovato il mio equilibrio con Maddon (il figlio, ndr), con le mie amiche e il lavoro. ...