Massimo Troisi torna in vita nei libri di Anna Pavignano: "La svedese è nato da una sua richiesta" (Di martedì 21 febbraio 2023) Anna Pavignano non ha mai dimenticato la storia d'amore con Massimo Troisi e ricorda con affetto l'attore a Vanity Fair proprio nei giorni in cui avrebbe compiuto settant'anni. Nell'intervista la scrittrice e sceneggiatrice parla dei libri scritti nel ricordo di Troisi. Anna spiega: "Il mio ultimo libro risale alla fine del 2021 e si intitola La prima figlia. Il precedente invece è stato La svedese che era nato da una precisa richiesta di Massimo. Non stavamo più insieme, ma mi propose di scrivere, per poi farne un film, una storia sul modo di vivere i sentimenti e la passione al femminile. Si era accorto che c'era qualcosa di imprendibile e voleva capire la capacità delle donne di esagerare in amore, ...

