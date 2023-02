Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Massara corteggiato dalla @juventusfc: ecco perché piace ai bianconeri - #Calciomercato #mercato #Juventus #Juve… -

... era statodal Milan e sembrava una pista più che concreta oltre che di gradimento per il giocatore stesso: il problema erano e rimangono i soldi, perché Maldini e(in odore di ...Intanto di nomi sul mercato già ne circolano, come ovvio i varie Maldini stanno ... Classe 2002, è seguito eda entrambi i club ma anche - scontato dirlo - da società di Premier ...

Massara corteggiato dalla Juventus: ecco perché piace ai bianconeri Pianeta Milan

De Ketelaere, Crudeli duro: "Non vale 35 milioni. Se spendi queste ... Il Pallone Gonfiato

Milan-Tottenham e quelle sfide sul mercato. Da Kessié e Tanganga ... Calciomercato.com

Zaniolo, l'ex Sara Scaperrotta attacca i genitori: "Nonni assenti, hanno visto il bambino 2 volte in 18 mesi" Virgilio Sport

Leao e il rinnovo col Milan, l'avvocato a Sky: "La sua priorità è restare in rossonero" Sky Sport

La Juve vuole rinnovare l’area sportiva della prossima stagione e potrebbe mettersi alla ricerca di un nuovo direttore sportivo Secondo quanto scrive il quotidiano sportivo torinese Tuttosport in pole ...Milan, Massara pronto a salutare il club: la Juve lo corteggia. È il profilo in pole per diventare il nuovo ds dei bianconeri Rivoluzione in casa Milan: secondo Tuttosport è Ricky Massara il profilo i ...