Marko Ivan Rupnik le nuove testimonianze sul gesuita | “Grande credibilità delle testimonianze” | ora può essere scomunicato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... silerenonpossum : Marko Ivan Rupnik si è rifiutato di rispondere alle domande dei gesuiti. Lo comunica la Compagnia di Gesù nel comun… -

Rupnik following a third church investigation into allegations he used his exalted status as one of the Catholic Church's preeminent religious artists to manipulate adult women into sexual ...Come noto, il 01 dicembre 2022, Silere non possum ha sollevato perplessità sul trattamento riservato al gesuitaRupnik. Il sacerdote, infatti, era stato processato e condannato per aver assolto il complice nel de sexto. Dopo pochi giorni, però, gli venne tolta la scomunica nella quale era incorso ...

Il caso di padre Rupnik «Una brutta storia che puzza di potere, di ... left

Mons. Libanori: Rupnik non si è mai preso le sue responsabilità Adista

Caso Rupnik: mentre la CEI promuove chi lo osanna, in Brasile ... Adista

Accusato di violenza da diverse suore, il gesuita padre Rupnik da ... left

Padre Rupnik denunciato per abusi nel suo ministero Avvenire

alla luce dei fatti ampiamente riportati sugli eventi che hanno coinvolto Marko Ivan Rupnik, il Consiglio dell'Università della PUCPR, in una sessione straordinaria tenutasi il 13 febbraio 2023, in ...Qui, sebbene le premesse siano delle migliori, finisce per litigare con l'intero ambiente. Prima fa a pugni con il compagno di squadra Ivan Radovanovic dopo uno scontro di gioco in allenamento. In ...