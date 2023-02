Marito troppo avaro: per la Cassazione è reato. L'uomo condannato per maltrattamenti (Di martedì 21 febbraio 2023) La carta igienica? Al massimo due strappi. La doccia? Una alla settimana. Erano alcuni degli obblighi che un Marito ossessionato dal risparmio imponeva alla moglie : è successo a Bologna. Un risparmio ... Leggi su leggo (Di martedì 21 febbraio 2023) La carta igienica? Al massimo due strappi. La doccia? Una alla settimana. Erano alcuni degli obblighi che unossessionato dal risparmio imponeva alla moglie : è successo a Bologna. Un risparmio ...

